Игнатович Адольф Томашев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
09.05.1888 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1888 г. Раздел "О бракосочетавшихся", запись №13. С. 61.
Смерть
Неизвестно