Игнатович Адольф Томашев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатович Адольф Томашев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
09.05.1888 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1888 г. Раздел "О бракосочетавшихся", запись №13. С. 61.
Смерть
Неизвестно
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