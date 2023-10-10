Артемьева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Анна

Место рождения

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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