Артемьева Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Смерть
Неизвестно