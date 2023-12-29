Макаров Фёдор Петров
Место рождения391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Дата рождения18.02.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1865
Отец: Бузлов Пётр Селиверстов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1884
Рождение ребёнка
23.10.1885
Сын: Макаров Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Макаров Григорий Федорович
Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
21.06.1894
Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
21.06.1894
Сын: Макаров Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова