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Макаров Фёдор Петров

Место рождения

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

18.02.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1865

Отец: Бузлов Пётр Селиверстов

Мать: Бузлова Феврония Кононова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Иван Федорович

Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1884

Жена: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
23.10.1885

Сын: Макаров Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Макаров Григорий Федорович

Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
21.06.1894

Сын: Макаров Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
21.06.1894

Сын: Макаров Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Макарова (Давыдова) Елена Евдокимова

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