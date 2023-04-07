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Платон Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Лукьян Емельянович

Мать: Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Емельянов Михаил Платонович

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Емельянов Василий Платонович

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
07.07.1882

Дочь: Елена Платоновна

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
19 июля 1882 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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