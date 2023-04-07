Платон Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Лукьян Емельянович
Мать: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Емельянов Михаил Платонович
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Емельянов Василий Платонович
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
07.07.1882
Дочь: Елена Платоновна
Мать ребёнка: Александра Алексеевна
Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
19 июля 1882 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно