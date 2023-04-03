Грибкова (Сулоева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сулоев Иван Васильевич
Мать: Сулоева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибков Константин
Отец ребёнка: Грибков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Грибков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла
Отец ребёнка: Грибков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Грибков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грибков Николай