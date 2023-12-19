Евсеева (Карасева) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Карасева) Пелагея Михайловна

Место рождения

Черкассы, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкассы, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евсеева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Евсеев Михаил Иванович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швырева (Евсеева) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Евсеев Михаил Иванович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.10.1913 ст.

Дочь: Евсеева Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Евсеев Михаил Иванович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.08.1926

Дочь: (Евсеева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Евсеев Михаил Иванович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.04.1929

Сын: Евсеев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Евсеев Михаил Иванович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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