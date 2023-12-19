Евсеева (Карасева) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евсеева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Евсеев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швырева (Евсеева) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Евсеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1913 ст.
Дочь: Евсеева Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Евсеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1926
Дочь: (Евсеева) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Евсеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1929
Сын: Евсеев Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Евсеев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно