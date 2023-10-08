Хохлов Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохлов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Хохлова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Хохлова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Хохлова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Хохлова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Хохлова Капиталина Василиевна

Мать ребёнка: Хохлова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Хохлов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Хохлова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Хохлова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Хохлова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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