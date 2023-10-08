Хохлов Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хохлов Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Хохлова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Хохлова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Хохлова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Хохлова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Хохлова Капиталина Василиевна
Мать ребёнка: Хохлова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Хохлов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Хохлова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Хохлова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Хохлова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно