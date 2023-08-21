Рыжков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Рыжкова .
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Скрылева Акулина Андреевна
Мать ребёнка: Рыжкова .
Рождение ребёнка
09.06.1906
Мать ребёнка: Рыжкова .
Тамбовская обл., Козловский уезд, с. Глазок
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Рыжкова .
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Рыжкова .
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рыжкова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Рыжкова .
Смерть
?.12.1917