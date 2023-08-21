Рыжков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжков Андрей

Рыжков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Рыжков Илья Андреевич

Мать ребёнка: Рыжкова .

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Скрылева Акулина Андреевна

Мать ребёнка: Рыжкова .

Рождение ребёнка
09.06.1906

Сын: Рыжков Федор Андреевич

Мать ребёнка: Рыжкова .

Тамбовская обл., Козловский уезд, с. Глазок
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рыжков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Рыжкова .

Рождение ребёнка
1909

Сын: Рыжков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Рыжкова .

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рыжкова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Рыжкова .

Смерть
?.12.1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close