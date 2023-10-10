Стрельников Ферапонт Минаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Ферапонт Минаевич

Место рождения

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Стрельников Минай Архипович

Мать: Стрельникова Домна Селивановна

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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