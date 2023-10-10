Семен Назаров
Место рождения
Дата рожденияПосле 1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1785
Отец: Назар Самойлов
Мать: Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
15.11.1816 ст.
Дочь: Гуркин Гурий Семенов
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
20.03.1822 ст.
Сын: Гаврила Семенов
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
25.09.1824 ст.
Сын: Азаров Иванов Гуркин Иван Семенов
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Михайлова