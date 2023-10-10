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Семен Назаров

Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

После 1785

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1785

Отец: Назар Самойлов

Мать: Анастасия Иванова

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1816 ст.

Дочь: Гуркин Гурий Семенов

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1822 ст.

Сын: Гаврила Семенов

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1824 ст.

Сын: Азаров Иванов Гуркин Иван Семенов

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Михайлова

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