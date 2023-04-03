(Корелина) Надежда Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корелина) Надежда Никифоровна

Место рождения

Кичигино, Челябинская область

Дата рождения

10.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1854

Отец: Корелина Никифор Константинович

Мать: Корелина Александра Зотикова

Кичигино, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.11.1884

Сын: Печеркин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Печеркин Иван Иванович

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
26.10.1887

Сын: Печеркин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Печеркин Иван Иванович

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
11.04.1891

Сын: Печеркин Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Печеркин Иван Иванович

поселок Кичигино. Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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