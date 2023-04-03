(Корелина) Надежда Никифоровна
Место рожденияКичигино, Челябинская область
Дата рождения10.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1854
Кичигино, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.11.1884
Отец ребёнка: Печеркин Иван Иванович
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
26.10.1887
Отец ребёнка: Печеркин Иван Иванович
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
11.04.1891
Отец ребёнка: Печеркин Иван Иванович
поселок Кичигино. Челябинская область
Смерть
Неизвестно