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Базик Петр Иванович
Базик Петр Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Базик Иван Васильевич
1880 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Базик Иван Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1943
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