Базик Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базик Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Базик Иван Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1943
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