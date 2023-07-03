Синельникова Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Туищев Дмитрий
Мать: Туищева Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
28.09.1938
Дочь: Дубасова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Синельников Яков Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синельников Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Синельников Яков Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломатникова Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Синельников Яков Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первова Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Синельников Яков Семенович
Смерть
1987