Синельникова Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Туищев Дмитрий

Мать: Туищева Татьяна Осиповна

Рождение ребёнка
28.09.1938

Дочь: Дубасова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Синельников Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синельников Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Синельников Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломатникова Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Синельников Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первова Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Синельников Яков Семенович

Смерть
1987
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