Рыжов Денис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Денис Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1998

Сын: Рыжов Иван Денисович

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Рождение ребёнка
20.04.2000

Дочь: Рыжова Полина Денисовна

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Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

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