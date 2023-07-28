Завьялов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1936
Дочь: Колесова Серафима Дмитриевна
Мать ребёнка: Завьялова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
23.06.1939
Сын: Завьялов Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Завьялова Александра Алексеевна
Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.11.1943
Дочь: Калачикова Галина Дмитреевна
Мать ребёнка: Завьялова Александра Алексеевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Д. Букино солигалическая р-он Костромская обл, (была Ярославская обл)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943