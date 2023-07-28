Завьялов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1936

Дочь: Колесова Серафима Дмитриевна

Мать ребёнка: Завьялова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
23.06.1939

Сын: Завьялов Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Завьялова Александра Алексеевна

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.11.1943

Дочь: Калачикова Галина Дмитреевна

Мать ребёнка: Завьялова Александра Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Д. Букино солигалическая р-он Костромская обл, (была Ярославская обл)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Александра Алексеевна

Смерть
1943
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