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Краснобаев Василий Григорьевич
Краснобаев Василий Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1910
Пол
Мужской
Отец
Краснобаев Григорий Трифонов
Мать
Краснобаева Анна Феодорова
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец:
Краснобаев Григорий Трифонов
Мать:
Краснобаева Анна Феодорова
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