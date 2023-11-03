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Краснобаев Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: Краснобаев Григорий Трифонов

Мать: Краснобаева Анна Феодорова

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