Спицына (Могутова) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения30.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1941
Отец: Могутов Александр
Мать: Могутова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1963
Дочь: Спицына Лариса Эдуардовна
Отец ребёнка: Спицын Эдуард Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спицын Эдуард Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1973
Дочь: Спицына Наталья Эдуардовна
Отец ребёнка: Спицын Эдуард Васильевич
Смерть
Неизвестно