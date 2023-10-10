Спицына (Могутова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына (Могутова) Людмила Александровна

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Место рождения

Харитоновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1941

Отец: Могутов Александр

Мать: Могутова Ираида Ивановна

Харитоновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1963

Дочь: Спицына Лариса Эдуардовна

Отец ребёнка: Спицын Эдуард Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спицын Эдуард Васильевич

Рождение ребёнка
23.09.1973

Дочь: Спицына Наталья Эдуардовна

Отец ребёнка: Спицын Эдуард Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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