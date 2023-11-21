Утин Михаил Иванович
Место рожденияКалининская область
Дата рожденияОколо 21.11.1906
Дата смерти31.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.11.1906
Отец: Утин Иван
Мать: не указана
Калининская область
Рождение ребёнка
22.10.1930
Дочь: Шустол Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Утина Анастасия Александровна
Калининская область Торжокский район д. Филитово
Смерть
31.10.1943
Запорожская область