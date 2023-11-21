Утин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утин Михаил Иванович

Место рождения

Калининская область

Дата рождения

Около 21.11.1906

Дата смерти

31.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 21.11.1906

Отец: Утин Иван

Мать: не указана

Калининская область
Рождение ребёнка
22.10.1930

Дочь: Шустол Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Утина Анастасия Александровна

Калининская область Торжокский район д. Филитово
Смерть
31.10.1943
Запорожская область
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