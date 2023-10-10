Емельянов Вадим Александрович
Место рождения
Дата рождения08.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1979
Бракосочетание
26.08.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.2008
Дочь: Емельянова Арина Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.2018
Дочь: Емельянова Марьяна Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности