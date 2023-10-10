Емельянов Вадим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Вадим Александрович

Емельянов Вадим Александрович

avatar

Место рождения

Сосновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

08.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1979

Отец: Емельянов Александр Александрович

Мать: Емельянова Светлана Дмитриевна

Сосновка, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
26.08.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
19.06.2008

Дочь: Емельянова Арина Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
09.10.2018

Дочь: Емельянова Марьяна Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close