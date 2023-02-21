(Воронова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Воронова) Анна

(Воронова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронов Иван

Мать: Воронова Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close