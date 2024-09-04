Дружинин Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.
Отец: Дружинин Федор Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Дочь: (Дружинина) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Дочь: (Дружинина) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Дружинин Ларион Васильевич
Мать ребёнка: Настасья
Смерть
Неизвестно