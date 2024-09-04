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Дружинин Василий Федорович

Место рождения

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.

Отец: Дружинин Федор Егорович

Мать: не указана

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Дочь: (Дружинина) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Настасья

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Дочь: (Дружинина) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Настасья

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Дружинин Ларион Васильевич

Мать ребёнка: Настасья

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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