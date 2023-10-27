Есаков Данила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1688 и 1700
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1688 и 1700
Отец: Есаков Иван Леонтьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Есаков Лев Данилович
Мать ребёнка: Есакова Ирина Денисова
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Есакова Ирина Денисова
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Есаков Сидор Данилов
Мать ребёнка: Есакова Ирина Денисова
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Есакова Ирина Денисова
Бракосочетание
После 1744
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Ирина Денисова
Смерть
1780
Урусово, Данковский уезд, Рязанское наместничество, Российская империя