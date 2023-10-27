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Есаков Данила Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1688 и 1700

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1688 и 1700

Отец: Есаков Иван Леонтьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Есаков Лев Данилович

Мать ребёнка: Есакова Ирина Денисова

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Есаков Андрей Данилович

Мать ребёнка: Есакова Ирина Денисова

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Есаков Сидор Данилов

Мать ребёнка: Есакова Ирина Денисова

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Есаков Максим Данилов

Мать ребёнка: Есакова Ирина Денисова

Бракосочетание
После 1744

Жена: Есакова Наталья Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Ирина Денисова

Смерть
1780
Урусово, Данковский уезд, Рязанское наместничество, Российская империя
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