Вержбицкая (Жейц) Констанция Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержбицкая (Жейц) Констанция Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

сл
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1922

Сын: Вержбицкий Владислав Францевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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