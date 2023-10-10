Бедретдинов Умяр
Место рождения
Дата рождения07.01.1919
Дата смерти02.01.1973
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919
Отец: Хайретдинов Бедретдин
Мать: Дявлятова Маргубжан
Рождение ребёнка
23.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Умярова Нуржиган
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Умярова Нуржиган
Смерть
02.01.1973