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Бедретдинов Умяр

Место рождения

Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.01.1919

Дата смерти

02.01.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919

Отец: Хайретдинов Бедретдин

Мать: Дявлятова Маргубжан

Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умярова Нуржиган

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умярова Нуржиган

Смерть
02.01.1973
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