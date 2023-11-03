Алексеева (Кондратова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Кондратов Андрей Матвеев
Мать: Кондратова Анна Федорова
Бракосочетание
20.01.1910
м. 19 ж. 17
Рождение ребёнка
06.11.1911
Дочь: Клавдия Евграфовна
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.01.1912
Дочь: Мария Евграфовна
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.12.1917
Сын: Алексеев Василий Евгравович
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Дмитриевич
Смерть
Неизвестно