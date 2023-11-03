Алексеева (Кондратова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Кондратова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Кондратов Андрей Матвеев

Мать: Кондратова Анна Федорова

Бракосочетание
20.01.1910

Муж: Алексеев Евграф Дмитриевич

м. 19 ж. 17
Рождение ребёнка
06.11.1911

Дочь: Клавдия Евграфовна

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.01.1912

Дочь: Мария Евграфовна

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.12.1917

Сын: Алексеев Василий Евгравович

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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