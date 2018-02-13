Егоров Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1960
Дата смерти13.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.02.1990
Дочь: Ющенкова Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Егорова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
18.09.1992
Дочь: Капусткина Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Егорова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.2018