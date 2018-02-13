Егоров Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1960

Дата смерти

13.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1960

Отец: не указан

Мать: Кирсанова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
20.02.1990

Дочь: Ющенкова Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Егорова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
18.09.1992

Дочь: Капусткина Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Егорова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Любовь Николаевна

Смерть
13.02.2018
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