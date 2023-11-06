Баев Михаил Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1789
Отец: Баев Михаил Петров
Мать: Баева Авдотья Иванова
6 лет в 1795 г. РС Шатровская волость 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183 6 лет в 1795 г., 22 года в 1807 г. РС Шатровская волость 1812 ГАТО (Тобольск) 154-20-195 26 лет в 1812 г., 44 г. в 1834 г. РС ... Показать все
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Баева Оксинья
1 года в 1812 г., умре в 1820 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1813
Сын: Баев Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Баева Оксинья
3 года в 1812 г., 21 г. в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1820
Сын: Баев Яков Михайлов
Мать ребёнка: Баева Оксинья
14 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Баев Енесей Михайлов
Мать ребёнка: Баева Оксинья
12 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баева Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Баева Оксинья
7 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баева Оксинья
Смерть
Неизвестно