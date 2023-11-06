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Баев Михаил Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Баев Михаил Петров

Мать: Баева Авдотья Иванова

6 лет в 1795 г. РС Шатровская волость 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183 6 лет в 1795 г., 22 года в 1807 г. РС Шатровская волость 1812 ГАТО (Тобольск) 154-20-195 26 лет в 1812 г., 44 г. в 1834 г. РС ... Показать все
Рождение ребёнка
1811

Сын: Баев Леонтей Михайлов

Мать ребёнка: Баева Оксинья

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 года в 1812 г., умре в 1820 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Баев Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Баева Оксинья

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1812 г., 21 г. в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Баев Яков Михайлов

Мать ребёнка: Баева Оксинья

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
14 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Баев Енесей Михайлов

Мать ребёнка: Баева Оксинья

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баева Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Баева Оксинья

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
7 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева Оксинья

Смерть
Неизвестно
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