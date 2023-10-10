Демчан Самуил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демчан Самуил Григорьевич

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Демчан Григорий

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
02.05.1893 ст.

Жена: Длябога Неонила Кондратьевна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Села Чесновского Раковца крестьянин Самуил Григорьев Демчан, исповедования православного первым браком Села Чесновского Раковца крестьянка Неонила Кондратьева Длябога, исповедования православного тре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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