Демчан Самуил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Демчан Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1893 ст.
Села Чесновского Раковца крестьянин Самуил Григорьев Демчан, исповедования православного первым браком Села Чесновского Раковца крестьянка Неонила Кондратьева Длябога, исповедования православного тре... Показать все
Смерть
Неизвестно