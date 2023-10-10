Шатилов Юрий Борисович
Место рождения
Дата рождения14.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1961
Бракосочетание
?.04.1980
Официальная жена
Рождение ребёнка
16.10.1981
Мать ребёнка: Шатилова Виктория Александровна
Образование
?.09.1982
Кировоградское ВЛУ ГА, инженер-пилот.
Военная служба
?.08.1985
Военная служба
?.09.1986
Текель, Венгрия. В/ч 13708
Военная служба
?.06.1991
Качинское училище, Отряд управления
Развод
19.04.1999
Бракосочетание
2006
Жена: Айдиян Любовь
Гражданский брак
Бракосочетание
04.04.2013
Гражданский брак
Развод
?.04.2013
Жена: Айдиян Любовь
Развод
?.09.2020
Работа или профессия
Неизвестно