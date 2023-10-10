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Шатилов Юрий Борисович

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Место рождения

Засимовичи, Пружанский район, Брестская область

Дата рождения

14.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1961

Отец: Шатилов Борис Григорьевич

Мать: Шатилова Людмила Васильевна

Засимовичи, Пружанский район, Брестская область
Бракосочетание
?.04.1980

Жена: Шатилова Виктория Александровна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Официальная жена
Рождение ребёнка
16.10.1981

Сын: Шатилов Борис Юрьевич

Мать ребёнка: Шатилова Виктория Александровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Образование
?.09.1982
Кропивницкий, Кіровоградська область
Кировоградское ВЛУ ГА, инженер-пилот.
Военная служба
?.08.1985
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Военная служба
?.09.1986
Текель, Венгрия. В/ч 13708
Военная служба
?.06.1991
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Качинское училище, Отряд управления
Развод
19.04.1999

Жена: Шатилова Виктория Александровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
2006

Жена: Айдиян Любовь

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Гражданский брак
Бракосочетание
04.04.2013

Жена: Максимишина Елена Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Гражданский брак
Развод
?.04.2013

Жена: Айдиян Любовь

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
?.09.2020

Жена: Максимишина Елена Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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