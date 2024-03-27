Шамсури Габделхаевна
Место рожденияКугеево Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Моршида Сулейман Кызы
Отец ребёнка: Сулейман Нугманович Усманов
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулейман Нугманович Усманов
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1936
Сын: Салим Сулейман Улы
Отец ребёнка: Сулейман Нугманович Усманов
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулейман Нугманович Усманов
Альменево
Смерть
Неизвестно