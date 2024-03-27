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Шамсури Габделхаевна

Место рождения

Кугеево Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Кугеево Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Моршида Сулейман Кызы

Отец ребёнка: Сулейман Нугманович Усманов

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулейман Нугманович Усманов

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1936

Сын: Салим Сулейман Улы

Отец ребёнка: Сулейман Нугманович Усманов

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулейман Нугманович Усманов

Альменево
Смерть
Неизвестно
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