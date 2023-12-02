Тищенко Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Тищенко Тимофей Петрович
Мать: Тищенко Акилина
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Тищенко Анна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Тищенко Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Тищенко Анна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Тищенко Анна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Тищенко Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Тищенко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тищенко Анна
Смерть
Неизвестно