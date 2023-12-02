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Тищенко Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Тищенко Тимофей Петрович

Мать: Тищенко Акилина

Рождение ребёнка
1780

Сын: Тищенко Петро Михайлович

Мать ребёнка: Тищенко Анна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Тищенко Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Тищенко Анна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тищенко Яков Михайлович

Мать ребёнка: Тищенко Анна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Тищенко Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Тищенко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Анна

Смерть
Неизвестно
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