Шабонин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабонин Семён

Шабонин Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Шабунин Николай Семëнович

Мать ребёнка: Шабонина Степанида Петровна

Миасс, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабонина Степанида Петровна

Миасс, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабонин Пётр

Мать ребёнка: Шабонина Степанида Петровна

Миасс, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабонина Степанида Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close