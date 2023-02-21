Чистикин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1930
Дочь: Чистикина Вера Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1940
Дочь: Чистикина Юлия Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бар-мицва
Неизвестно
Смерть
1939