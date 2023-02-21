Чистикин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистикин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

Б
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1930

Дочь: Чистикина Вера Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.1940

Дочь: Чистикина Юлия Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бар-мицва
Неизвестно
Смерть
1939
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