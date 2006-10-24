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Федосимов Александр Андреевич
Федосимов Александр Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.2006
Пол
Мужской
Отец
Федосимов Андрей Викторович
1966 г.р.
Мать
Федосимова Ольга Петровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2006
Отец:
Федосимов Андрей Викторович
Мать:
Федосимова Ольга Петровна
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