Смирнова Анна Антонова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Антон Ульянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Смирнова Федосья Васильева
Отец ребёнка: Смирнов Василий Филатов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Смирнов Евстратий Васильев
Отец ребёнка: Смирнов Василий Филатов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Смирнова Марфа Васильева
Отец ребёнка: Смирнов Василий Филатов
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Смирнов Василий Филатов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Смирнов Василий Филатов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно