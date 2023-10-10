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Смирнова Анна Антонова

Место рождения

Карповская, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Антон Ульянов

Мать: не указана

Карповская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Смирнова Федосья Васильева

Отец ребёнка: Смирнов Василий Филатов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Смирнов Евстратий Васильев

Отец ребёнка: Смирнов Василий Филатов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Смирнова Марфа Васильева

Отец ребёнка: Смирнов Василий Филатов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Смирнов Иона Васильев

Отец ребёнка: Смирнов Василий Филатов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Смирнов Кирилл Васильев

Отец ребёнка: Смирнов Василий Филатов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Филатов

Смерть
Неизвестно
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