Краснов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1961

Дата смерти

08.01.2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Около 1933 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Краснова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
01.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2014
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