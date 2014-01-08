Краснов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1961
Дата смерти08.01.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Краснова Нина Андреевна
Рождение ребёнка
01.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.2014