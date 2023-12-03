Косинова (Кочетова) Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1959
Сын: Косинов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Косинов Иван Некифорович
Рождение ребёнка
01.03.1964
Сын: Косинов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Косинов Иван Некифорович
Смерть
Неизвестно