Богунова (Карташова) Агрипина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.07.1882
Дочь: Марина Лаврентьева
Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев
Рождение ребёнка
11.10.1883
Сын: Богунов Филипп Лаврентьев
Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев
Рождение ребёнка
30.03.1886
Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев
Рождение ребёнка
30.09.1888
Дочь: Устинья Лаврентьева
Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев
Рождение ребёнка
17.04.1891
Дочь: Ирина Лаврентьева
Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев
Рождение ребёнка
29.05.1892
Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев
Рождение ребёнка
24.11.1893
Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев
Рождение ребёнка
10.11.1896
Дочь: Стефанида Лаврентьева
Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев
Рождение ребёнка
09.04.1898
Дочь: Анастасия Лаврентиева
Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно