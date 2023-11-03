Богунова (Карташова) Агрипина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова (Карташова) Агрипина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карташев Никита Николаев

Мать: Карташева Ефросинья Абрамова

Рождение ребёнка
Около ?.07.1882

Дочь: Марина Лаврентьева

Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев

Рождение ребёнка
11.10.1883

Сын: Богунов Филипп Лаврентьев

Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев

Рождение ребёнка
30.03.1886

Сын: Богунов Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев

Рождение ребёнка
30.09.1888

Дочь: Устинья Лаврентьева

Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев

Рождение ребёнка
17.04.1891

Дочь: Ирина Лаврентьева

Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев

Рождение ребёнка
29.05.1892

Сын: Богунов Исак Лаврентьев

Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев

Рождение ребёнка
24.11.1893

Сын: Богунов Петр Лаврентьев

Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев

Рождение ребёнка
10.11.1896

Дочь: Стефанида Лаврентьева

Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев

Рождение ребёнка
09.04.1898

Дочь: Анастасия Лаврентиева

Отец ребёнка: Богунов Лаврентий Георгиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богунов Лаврентий Георгиев

Смерть
Неизвестно
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