Некрасов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1922
Дата смерти22.09.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922
Отец: Чичасов ?
Мать: Чичасова Елена
Рождение ребёнка
12.06.1947
Дочь: Тельнихина Надежда
Мать ребёнка: Некрасова Евгения
Рождение ребёнка
05.09.1951
Сын: Некрасов Николай
Мать ребёнка: Некрасова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Евгения
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
22.09.2007