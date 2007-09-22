Некрасов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1922

Дата смерти

22.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922

Отец: Чичасов ?

Мать: Чичасова Елена

Рождение ребёнка
12.06.1947

Дочь: Тельнихина Надежда

Мать ребёнка: Некрасова Евгения

Рождение ребёнка
05.09.1951

Сын: Некрасов Николай

Мать ребёнка: Некрасова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евгения

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
22.09.2007
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