Петлин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Петлин Петр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петлин Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Петлина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петлин Олег Александрович
Мать ребёнка: Петлина Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петлина Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно