Петлин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетлин Александр Петрович

Петлин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Петлин Петр Семенович

Мать: Петлина Любовь Евстифеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петлин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Петлина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петлин Олег Александрович

Мать ребёнка: Петлина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петлина Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close