Шелпаков Иван Васильевич
Место рожденияРоссия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Дата рождения1909
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Шелпаков Василий
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Рождение ребёнка
15.11.1934
Дочь: Веткина Антонина
Мать ребёнка: Шелпакова Ефросинья Сергеевна
Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Салкина Лидия
Мать ребёнка: Шелпакова Ефросинья Сергеевна
Россия, Санкт-Петербург
Смерть
1980
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Похороны
Неизвестно
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н