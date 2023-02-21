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Шелпаков Иван Васильевич

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Место рождения

Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н

Дата рождения

1909

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шелпаков Василий

Мать: Шелпакова Ефросинья Васильевна

Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Рождение ребёнка
15.11.1934

Дочь: Веткина Антонина

Мать ребёнка: Шелпакова Ефросинья Сергеевна

Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Салкина Лидия

Мать ребёнка: Шелпакова Ефросинья Сергеевна

Россия, Санкт-Петербург
Смерть
1980
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
Похороны
Неизвестно
Россия, Псковская область, село Иваново, Усвятинский р-н
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