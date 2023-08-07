Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Василий Федорович
Мать: Ефросинья Сидоровна
Рождение ребёнка
19.11.1793
Отец ребёнка: Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
10.10.1798
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно