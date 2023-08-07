Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Василий Федорович

Мать: Ефросинья Сидоровна

Рождение ребёнка
19.11.1793

Сын: Сумкин Платон Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
10.10.1798

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно
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