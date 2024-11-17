Баженов Никон Ефремов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Боженов Ефрем Павлов
Мать: не указана
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 52 слайд, двор 155 ему 34, значит родился ок 1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баженова Мария Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Инокентий Никонов
Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова
Рождение ребёнка
27.10.1839 ст.
Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова
Куналейская волость Верхне-Мангиртуйское селение
МК 1839 год 282-1-614 стр 330 Воспреемники: того же селения Федор Кононов Перевалов и дочь Григория Павлова Боженова Фекла
Рождение ребёнка
28.12.1843 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Баженова Матрена Никонова
Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова
ГАЗК ИВ 282-1-1790 стр 27 ей 14 лет
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Баженова Евдокия Никонова
Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова
ГАЗК ИВ 282-1-1790 стр 27 ей 10 лет
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова
ГАЗК 282-1-1790 стр 27 ему 9 лет
Рождение ребёнка
Около 1854
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова
ГАЗК 282-1-1790 стр 27 ему 4 года
Смерть
Неизвестно