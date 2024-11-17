Баженов Никон Ефремов Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженов Никон Ефремов

Место рождения

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

1839 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1846 г.р.
1846 г.р.
Около 1850 г.р.
1851 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Боженов Ефрем Павлов

Мать: не указана

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 52 слайд, двор 155 ему 34, значит родился ок 1805
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Мария Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Инокентий Никонов

Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова

Рождение ребёнка
27.10.1839 ст.

Сын: Боженов Абрам Никонов

Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова

Куналейская волость Верхне-Мангиртуйское селение
МК 1839 год 282-1-614 стр 330 Воспреемники: того же селения Федор Кононов Перевалов и дочь Григория Павлова Боженова Фекла
Рождение ребёнка
28.12.1843 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова

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Рождение ребёнка
1846

Сын: Баженов Афанасий Никонов

Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Баженова Матрена Никонова

Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
ГАЗК ИВ 282-1-1790 стр 27 ей 14 лет
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Баженова Евдокия Никонова

Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
ГАЗК ИВ 282-1-1790 стр 27 ей 10 лет
Рождение ребёнка
1851

Сын: Баженов Федор Никонов

Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова

ГАЗК 282-1-1790 стр 27 ему 9 лет
Рождение ребёнка
Около 1854

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Баженов Василий Никонов

Мать ребёнка: Баженова Мария Максимова

ГАЗК 282-1-1790 стр 27 ему 4 года
Смерть
Неизвестно

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