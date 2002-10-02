Дементьева (Большакова) ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Большакова) ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА

Место рождения

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

01.01.1939

Дата смерти

02.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939

Отец: Большаков АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Мать: Большакова АНГЕЛИНА АНТОНОВНА

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1963

Дочь: Соколова ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Дементьев ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

ПОСЕЛОК НОМЖА
Рождение ребёнка
27.07.1971

Сын: Дементьев АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Дементьев ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

НЕЯ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Смерть
02.10.2002
НЕЯ
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