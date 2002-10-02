Дементьева (Большакова) ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА
Место рождения
Дата рождения01.01.1939
Дата смерти02.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939
Рождение ребёнка
07.04.1963
Дочь: Соколова ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Дементьев ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ПОСЕЛОК НОМЖА
Рождение ребёнка
27.07.1971
Сын: Дементьев АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Дементьев ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
НЕЯ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2002
НЕЯ