Агизин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агизин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1984

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1984

Отец: Агизин Александр Григорьевич

Мать: Шлякович Раиса

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