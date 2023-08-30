Иванов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Виктор

Иванов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1957

Дочь: Ференчук Нина

Мать ребёнка: Иванова Вера

Рождение ребёнка
18.05.1964

Дочь: Фролова Валентина

Мать ребёнка: Иванова Вера

Малая Кужелевка, Хмельницька область
Развод
Неизвестно

Жена: Иванова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Вера

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