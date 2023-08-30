Иванов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1957
Дочь: Ференчук Нина
Мать ребёнка: Иванова Вера
Рождение ребёнка
18.05.1964
Дочь: Фролова Валентина
Мать ребёнка: Иванова Вера
Малая Кужелевка, Хмельницька область
Развод
Неизвестно
Жена: Иванова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Вера