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Kond Andres (Andrei)
Kond Andres (Andrei)
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Место рождения
Konno-Jüri
Дата рождения
28.03.1839
Пол
Мужской
Отец
Kond Pärt
1798 г.р.
Мать
Tints, Kond Juuli
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1839
Отец:
Kond Pärt
Мать:
Tints, Kond Juuli
Konno-Jüri
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