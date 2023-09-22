Kond Andres (Andrei) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kond Andres (Andrei)

Место рождения

Konno-Jüri

Дата рождения

28.03.1839

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1839

Отец: Kond Pärt

Мать: Tints, Kond Juuli

Konno-Jüri
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