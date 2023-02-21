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Бойков Иван Калистратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойков Каллистрат

Мать: Бойкова Марфа

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бойков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.01.1916

Сын: Бойков Ефим Иванович

Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Кириллов Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Грекова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
30.10.1926

Сын: Бойков Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна

Каменский Хутор, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: 1й (Павел)

Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: 2й (Павел)

Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
12.04.1935

Дочь: Кабанова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойкова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 2я девочка

Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 1я девочка

Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ??? ??? ???

Мать ребёнка: Марфа

Смерть
1952
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