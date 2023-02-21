Бойков Иван Калистратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойков Каллистрат
Мать: Бойкова Марфа
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.01.1916
Сын: Бойков Ефим Иванович
Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Кириллов Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Грекова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна
Рождение ребёнка
30.10.1926
Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна
Каменский Хутор, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: 1й (Павел)
Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: 2й (Павел)
Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна
Рождение ребёнка
12.04.1935
Дочь: Кабанова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 2я девочка
Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 1я девочка
Мать ребёнка: Бойкова Домникия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ??? ??? ???
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
1952