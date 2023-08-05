Тишкин Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкин Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.2003

Дочь: Тишкина Дина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.2005

Сын: Тишкин Алексей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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