Тишкин Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.2003
Дочь: Тишкина Дина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.2005
Сын: Тишкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности