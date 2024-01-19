Политдзян (Козлова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политдзян (Козлова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1958

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1958

Отец: Козлов Иван Михайлович

Мать: Козлова Пелагея

Рождение ребёнка
23.06.1978

Сын: Политдзян Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Политдзян Валерий Юрьевич

Рождение ребёнка
27.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Политдзян Валерий Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
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