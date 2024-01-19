Политдзян (Козлова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1958
Отец: Козлов Иван Михайлович
Мать: Козлова Пелагея
Рождение ребёнка
23.06.1978
Сын: Политдзян Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Политдзян Валерий Юрьевич
Рождение ребёнка
27.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Политдзян Валерий Юрьевич
Москва, город федерального значения Москва